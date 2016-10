Stolk en Robbertsen vervangen Truijens

AMSTERDAM - Zwemcoach Martin Truijens leidt geen zwemtrainingen meer in het Nationaal Training Centrum Amsterdam. De bondscoach is vrijgesteld van werk door de KNZB, meldde de bond dinsdag. De trainers Ronald Stolk en Kees Robbertsen, die al in dienst zijn van de bond, starten de nieuwe olympische cyclus op.

Het was al bekend dat Truijens, die onder anderen Sebastiaan Verschuren en Inge Dekker trainde, de KNZB in december zou verlaten. Hij wilde al in september, kort na de tegenvallende Olympische Spelen, duidelijkheid over zijn toekomst. De bond, nog bezig met een evaluatie van Rio, kon hem die niet geven en besloot zijn contract niet te verlengen.

,,Truijens is bezig met zijn toekomst. Hij is bijvoorbeeld in gesprek met andere landen over een aanstelling. Dan vinden we het niet gepast dat hij aan de slag gaat met de Nederlandse selectie, die deze week is begonnen aan de nieuwe olympische cyclus'', lichtte een woordvoerster van de KNZB toe.