Grootmeesters Tata Steel in De Philharmonie

WIJK AAN ZEE - De topschakers die in januari 2017 aanschuiven in Tata Steel Chess, spelen de tiende ronde in De Philharmonie, de concertzaal van Haarlem. Al eerder maakte de organisatie bekend dat de vijfde ronde van het schaaktoernooi van Wijk aan Zee wordt afgewerkt in het Rotterdamse voetbalstadion De Kuip.

Door ANP - 4-10-2016, 10:09 (Update 4-10-2016, 10:18)

Tata Steel Chess was de afgelopen edities ook steeds twee speelronden 'on tour'. De schakers speelden al partijen in het Rijksmuseum, het Spoorwegmuseum, NEMO en Nieuwspoort.

Het deelnemersveld van de 79e editie van het 'Wimbledon' onder de schaaktoernooien wordt op 28 oktober bekendgemaakt. Dit jaar won de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen voor de vijfde keer het toernooi van Wijk aan Zee. De Nederlandse grootmeester Anish Giri werd vierde.