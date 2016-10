Katoesja lijft Hollenstein in

MOSKOU - Katoesja heeft opnieuw een sterke wielrenner vastgelegd. De Zwitser Reto Hollenstein voegt zich na de WK in Doga bij de Russische ploeg uit de WorldTour, die eerder al de Duitse tijdritspecialist Tony Martin, de Nederlander Maurits Lammertink en de Kroaat Robert Kiserlovski inlijfde.

Door ANP - 4-10-2016, 9:50 (Update 4-10-2016, 9:50)

De 31-jarige Hollenstein komt over van IAM Cycling, het Zwitserse team dat aan het einde van dit seizoen ophoudt te bestaan. Hij eindigde dit jaar als tweede in de Ronde van België en werd ook tweede in de Zwitsers kampioenschap tijdrijden achter olympisch kampioen Fabian Cancellara. Op de WK in Doha rijdt Hollenstein zowel de tijdrit als de wegrace.