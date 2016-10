Degenkolb bewijst vorm voor WK

MÜNSTER - Met een zege in de Münsterland Giro heeft John Degenkolb maandag laten zien dat hij in goede vorm is voor het wereldkampioenschap over minder dan twee weken. De Duitse sprinter van Giant-Alpecin was na 208 kilometer de snelste in een sprint van een flink uitgedund peloton en klopte de Belg Roy Jans (tweede) en zijn landgenoot Pascal Ackermann (derde). Op de vijftiende plaats was de beste Nederlander Roy Curvers, ploeggenoot van de winnaar.

Door ANP - 3-10-2016, 17:05 (Update 3-10-2016, 17:05)

Een groot deel van de Duitse WK-selectie stond maandag in Gronau aan de start van de eendaagse koers. De Duitse kopmannen André Greipel en Marcel Kittel maakten geen deel uit van de kopgroep die sprintte voor de overwinning.