ANP Judoka Korrel prolongeert Nederlandse titel

ALMERE - Judoka Michael Korrel heeft zondag in Almere zijn Nederlandse titel met succes verdedigd. In de klasse tot 100 kilogram won hij in de finale op ippon van Simeon Catharina. ,,Ik heb mezelf kunnen laten zien, voor familie en vrienden. Dat is voor mij heel belangrijk'', liet Korrel opgetogen weten. Brons in dit gewicht was er voor Lex Janssen en Sjors Riddersma.

Door ANP - 2-10-2016, 18:18 (Update 2-10-2016, 18:18)

In het zwaargewicht (+100 kg) ging het goud naar Jur Spijkers. De 19-jarige judoka versloeg Marvin de la Croes op ippon en veroverde daarmee zijn eerste goud bij de senioren. Bij de vrouwen ging de titel in de zwaarste klasse (+78 kg) naar Martine Demkes.

Antoinette Hennink kroonde zich tot kampioen in de categorie tot 70 kilogram. Karen Stevenson (-78 kg) veroverde voor de tweede keer de Nederlandse titel. Ze won in de finale van Larissa Groenwold.

Mistral Janssen pakte goud in de klasse tot 90 kilogram.