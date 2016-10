Hogenkamp wint tennisfinale in Frankrijk

CLERMOND-FERRAND - Richel Hogenkamp heeft zondag het ITF-toernooi in Clermont-Ferrand op haar naam geschreven. De 24-jarige Doetinchemse won in de eindstrijd van het Franse indoortoernooi binnen een uur van de vier jaar jongere Jasmine Paolini uit Italië. Hogenkamp, de nummer drie van de plaatsingslijst, zegevierde met 6-4 6-2.

Hogenkamp werd in de eerste set één keer gebroken, maar ze stelde daar twee breaks tegenover. In de tweede set brak de Gelderse de Italiaanse twee keer.

Hogenkamp stond in Clermont-Ferrand geen set af. Ze won in augustus in het Belgische Koksijde ook al een ITF-toernooi.