Veldrijdster Cant soleert naar zege in Gieten

GIETEN - De Belgische veldrijdster Sanne Cant heeft zondag in Gieten de eerste Superprestigecross van het seizoen gewonnen. Cant was een klasse apart en breidde vooral op de technische stroken haar voorsprong uit.

Door ANP - 2-10-2016, 16:12 (Update 2-10-2016, 16:12)

Alleen de Nederlandse Lucinda Brand bleef enigszins in het spoor van de Belgische en finishte als tweede. Haar landgenote Sophie de Boer werd derde.