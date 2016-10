Berdych weer de beste in Shenzhen

ANP Berdych weer de beste in Shenzhen

SHENZHEN - Tennisser Tomas Berdych heeft zondag zijn titel in het Shenzhen Open geprolongeerd. De Tsjech rekende in de finale van het Chinese toernooi uit de ATP-tour in drie sets af met de Fransman Richard Gasquet: 7-6 (5) 6-7 (2) 6-3. Het was Berdych' eerste toernooizege van dit jaar en de dertiende in zijn carrière.

Door ANP - 2-10-2016, 15:06 (Update 2-10-2016, 15:06)

De strijd tussen de nummers negen en achttien van de wereldranglijst ging twee sets praktisch gelijk op. In het derde bedrijf drukte Berdych door. De Tsjech kwam door zijn overwinning weer een stap dichter bij deelname aan de Tour Finals, het eindejaartoernooi van de beste acht spelers in Londen.