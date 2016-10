Chaves wint Ronde van Lombardije

BERGAMO - Esteban Chaves heeft zaterdag de kroon op een prachtig seizoen gezet. Na een tweede plaats in de Ronde van Italië en een derde eindklassering in de Vuelta schreef de Colombiaan de Ronde van Lombardije op zijn naam.

Door ANP - 1-10-2016, 17:59 (Update 1-10-2016, 17:59)

Chaves klopte na 241 kilometer fietsen over een heuvelachtig parcours van Como naar Bergamo de Italiaanse nummer twee Diego Rosa en de Colombiaan Rigoberto Urán in een sprint. De Fransman Romain Bardet moest zijn medevluchters vlak voor de finish laten gaan en werd vierde. De Nederlander Robert Gesink kwam als zevende over de finish, op 1.24 van de winnaar.