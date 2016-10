Ledenraad KNSB nog niet akkoord met begroting

UTRECHT - De ledenraad van de Nederlandse schaatsbond is zaterdag in Utrecht nog niet akkoord gegaan met een definitieve begroting voor 2016-2017. De raad wil eerst de rapportage van de KNSB over het eerste kwartaal afwachten. Op 27 oktober volgt de evaluatie waarbij eventuele wijzigingen in de begroting worden besproken. De door de KNSB voorgestelde aanpassingen werden zaterdag in Utrecht nog niet in stemming gebracht.

De KNSB leed in het afgelopen boekjaar een verlies van 2,7 miljoen euro. Dankzij forse bezuinigingen heeft de inkrimpende schaatsbond, die al afscheid nam van 30 procent van het personeel, een sluitende begroting kunnen opstellen. Op het laatste moment werd de financiële pijn bij drie belangrijke partijen op de langebaan (schaatsters, gewesten en teams) nog wat verzacht. De ledenraad velde er zaterdag in Utrecht echter nog geen oordeel over.

De drie oppositiepartijen zijn al langere tijd ontevreden over de KNSB. Ze willen dat de schaatsbond nog veel dieper snijdt in de eigen kosten en zich alleen nog gaat richten op kerntaken in de dienstverlening. Boegbeeld Sven Kramer liet donderdag weten dat het vertrouwen bij de drie 'stakeholders' in de KNSB-leiding niet groot meer is. Volgens de Friese grootmeester behoort een motie van wantrouwen of een staking onder de topschaatsers zeker tot de mogelijkheden om de directie op andere gedachten te brengen.

Tijdens de ledenraad werd nog wel besloten om met de teams praktische afspraken te maken over de dienstverlening die ze bij de KNSB willen afnemen. Op basis daarvan wordt het jaarlijkse licentiegeld vastgesteld.

Het seizoen op de langebaan begint op 28 oktober in Groningen met het toernooi om de KNSB Cup, dat als kwalificatie geldt voor de eerste wereldbekers en de NK afstanden.