Berdych en Gasquet in tennisfinale Shenzhen

SHENZHEN - De finale van het tennistoernooi van Shenzhen gaat tussen Tomas Berdych en Richard Gasquet. De Tsjechische nummer één van de plaatsingslijst maakte zaterdag zijn status waar door ten koste van de Braziliaan Thomaz Berlucci de eindstrijd te bereiken. Berdych won in twee sets: 6-2 7-5.

Door ANP - 1-10-2016, 14:31 (Update 1-10-2016, 14:31)

Eerder op de dag had Gasquet zich al verzekerd van een plaats in de finale. De Fransman leidde met 6-2 4-1 toen zijn tegenstander Janko Tipsarevic opgaf. De Serviër ondervond te veel last van een liesblessure.

In Chengdu, een andere Chinese stad, staan zondag Alberto Ramos en Karen Chatsjanov tegenover elkaar. Ramos, de als vijfde geplaatste Spanjaard, versloeg de twee plaatsen hoger ingeschaalde Bulgaar Grigor Dimitotrov in drie sets: 7-6 (6) 1-6 7-6 (3). De 20-jarige Rus Chatsjanov bereikte voor het eerst een finale op de ATP Tour door de Serviër Viktor Troicki in twee sets naar huis te slaan: 6-3 7-5.