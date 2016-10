Hamilton: het kan nog sneller

SEPANG - Lewis Hamilton was zaterdag in de kwalificatietraining van de GP van Maleisië een klasse apart en de Brit van Mercedes kon niet nalaten zijn teamgenoot, maar vooral concurrent Nico Rosberg een psychologisch tikje te geven. ,,Ik had nog sneller kunnen zijn'', zei Hamilton, de titelverdediger in het WK in de Formule 1. De Duitser, winnaar van de laatste drie races en leider in de WK-stand, moest meer dan vier tiende van een seconde toegeven. Max Verstappen werd derde.

Hamilton en Rosberg voeren een fel gevecht om de titel, met de Duitser op dit moment voorop. Het verschil bedraagt slechts acht punten. Rosberg was, naar buiten toe in ieder geval, niet onder de indruk van de snelle Hamilton en diens voorspelling. ,,De betekenis van een startplek is dit jaar niet meer zo groot. Vanaf plaats twee is nog alles mogelijk'', zei hij, gezeten naast zijn concurrent.

Voor Hamilton is het de achtste pole van dit jaar en de 57e in zijn hele carrière. ,,Ik heb vandaag echt genoten'', zei de Brit.