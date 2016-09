Tennisster Schuurs mist titel inTasjkent

TASJKENT - Tennisster Demi Schuurs is er zaterdag in Tasjkent niet in geslaagd haar derde dubbeltitel op de WTA Tour te veroveren. De 23-jarige Limburgse verloor met haar Tsjechische dubbelpartner Renata Voracova in de finale van Raluca Olaru en Ipek Soylu. De Roemeense en de Turkse waren als vierde geplaatst in de Oezbeekse hoofdstad en wonnen in twee sets van het een plaats hoger ingeschaalde koppel: 7-5 6-3.

Door ANP - 1-10-2016, 12:13 (Update 1-10-2016, 12:13)

Schuurs stond voor het eerst sinds juli vorig jaar in de finale van een WTA-toernooi. Toen won ze met de Georgische Oksana Kalasjnikova het toernooi van Boekarest. Dit jaar won Schuurs op een lager niveau met diverse partners al toernooien in Saint-Gaudens, Praag, Koksijde en Cagnes-sur-Mer.