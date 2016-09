Verstappen tweede in laatste vrije training

SEPANG - Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Maleisië de tweede tijd gerealiseerd. De Nederlander van Red Bull zag alleen Mercedes-rijder en titelverdediger Lewis Hamilton onder zijn tijd duiken. Diens teamgenoot Nico Rosberg, leider in de WK-stand bij de Formule 1, kwam uit op de derde tijd.

Door ANP - 1-10-2016, 9:31 (Update 1-10-2016, 9:58)

Hamilton was 0,445 seconden sneller dan Verstappen, die in de trainingen van vrijdag tot de zevende en de vijfde tijd was gekomen op het circuit van Sepang. De Ferrari's van Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel gingen Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo net vooraf.

De teamgenoten Hamilton en Rosberg zetten zondag in Maleisië hun duel om de individuele wereldtitel voort. De Duitser, die alle drie de wedstrijden na het zomerreces won, leidt het kampioenschap met 273 punten, Hamilton volgt met 265. Mercedes kan zich zondag in de zestiende WK-race al verzekeren van de constructeurstitel. Als Hamilton en Rosberg samen niet meer dan zeven punten toegeven op de Red Bull-rijders Verstappen en Ricciardo is die strijd beslist.