ANP Tennisster Hogenkamp naar laatste vier

CLERMONT-FERRAND - Tennisster Richel Hogenkamp is vrijdag doorgedrongen tot de halve finales van het ITF-toernooi in het Franse Clermont-Ferrand. De 24-jarige Doetinchemse won in de kwartfinale van de Franse Manon Arcangioli. Het werd 6-4 6-1.

Door ANP - 30-9-2016, 16:50 (Update 30-9-2016, 16:50)

De als derde geplaatste Hogenkamp neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnares van de partij tussen Oceane Dodin en Lesley Kerkhove. Zij komen later vrijdag in actie. De pas negentienjarige Dodin, als eerste geplaatst, schreef bijna twee weken geleden nog het WTA-toernooi van Québec op haar naam.

Hogenkamp bereikte vorige maand voor het laatst de halve finales van een ITF-toernooi. Dat was in het Belgische Koksijde, waar ze uiteindelijk ook de finale won door Dodin te verslaan.