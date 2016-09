Veldrijder Van der Haar begint in Gieten

ANP Veldrijder Van der Haar begint in Gieten

GIETEN - Veldrijder Lars van der Haar begint zijn seizoen zondag in Gieten, waar de eerste cross uit de Hansgrohe Superprestige-reeks wordt gehouden. Volgens coach Adriaan Helmantel van Giant-Alpecin is de Woudenberger, die op 1 januari overstapt naar de Belgische ploeg Telenet-Fidea, voldoende hersteld van een hamstringblessure die hem weghield van de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten.

Door ANP - 29-9-2016, 16:13 (Update 29-9-2016, 16:13)

,,Lars zal nog wat tijd nodig hebben om zijn vertrouwde niveau te halen'', denkt Helmantel. ,,We hopen dat hij in november zo ver is dat hij weer mee kan strijden om de winst.'' Van der Haar ziet de wedstrijd in Gieten als een uitdaging. ,,Natuurlijk heb ik ambities, maar het gaat er nu vooral om het ritme weer te krijgen. Daarbij kan het een voordeel zijn dat een aantal concurrenten vermoeid is na de Amerikaanse trip.'' Van der Haar is tevreden over hoe de trainingen momenteel verlopen: ,,Er zijn voorlopig meer ups dan downs. Ik kan redelijk pijnvrij trainen, maar moet nog voorzichtig zijn omdat ik nog niet veel intensieve trainingsessies achter de rug heb.''