Bekritiseerde KNSB maakt extra geld vrij

ANP Bekritiseerde KNSB maakt extra geld vrij

UTRECHT - In een ultieme poging om de drie ontevreden partijen in het langebaanschaatsen te paaien, heeft de directie van de flink sanerende KNSB extra geld vrijgemaakt in de begroting. De premiepot voor de topschaatsers is voor het komende seizoen van 600.000 euro verhoogd naar 770.000 euro. Vorig jaar bedroeg het prijzengeld nog 1,1 miljoen euro.

Door ANP - 29-9-2016, 14:32 (Update 29-9-2016, 14:59)

De gewesten kunnen rekenen op een extra bedrag van 100.000 euro om de gevolgen van de brede bezuinigingen bij de bond op te vangen. Het jaarlijkse licentiegeld voor de commerciële schaatsteams heeft de KNSB gehalveerd, van een ton naar 50.000 euro.

Met deze financiële aanpassingen hoopt het bekritiseerde bestuur van de schaatsbond dat de ledenraad zaterdag in Utrecht de definitieve begroting voor het lopende boekjaar (tot medio 2017) wil goedkeuren. Volgens algemeen directeur Theo Fledderus zal een alternatieve begroting, die door de drie tegenstribbelende partijen is opgesteld, niet aan de orde komen. ,,Daar zijn procedures voor. We hebben bijvoorbeeld nog niets gezien. Dat kan dus niet'', liet hij donderdag in Utrecht weten.

De KNSB heeft over het afgelopen boekjaar een verlies geleden van 2,7 miljoen euro. Het jaar ervoor kwam de schaatsbond 9 ton tekort. ,,Er komt aanzienlijk minder geld binnen van sponsors en subsidies'', legde Fledderus uit. ,,Met het terugdringen van de begroting van 16,5 miljoen naar 12 miljoen euro hebben we de afgelopen twee jaar een gigantische stap gemaakt. Als bond moeten we met 30 procent minder personeel verder. Dat doet pijn, maar de KNSB kan de bezuinigingen niet alleen dragen. De andere drie partijen voelen die pijn ook, maar die hebben we nu wel nog een beetje kunnen verzachten.''