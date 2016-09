Halep naar laatste vier in Wuhan

WUHAN - Simona Halep is donderdag doorgedrongen tot de halve finales van het WTA-tennistoernooi in de Chinese stad Wuhan. De als vierde geplaatste Roemeense versloeg in twee sets de Amerikaanse Madison Keys, de nummer acht van de plaatsingslijst. Het werd 6-4 6-2 na ruim een uur spelen.

Door ANP - 29-9-2016, 11:47 (Update 29-9-2016, 11:47)

In de halve eindstrijd treft Halep de winnares van het duel tussen de Britse Johanna Konta en Petra Kvitova. De Tsjechische, winnares van het brons op de Olympische Spelen, rekende eerder af met Angelique Kerber, de Duitse nummer één van de wereld. Na een uitputtingsslag van 3 uur en 20 minuten moest Kerber buigen voor Kvitova, de nummer zestien op de wereldranglijst.

Halep plaatste zich door de winst van donderdag tevens voor de WTA Finals, die op 23 oktober beginnen in Singapore. Dat is het afsluitende toernooi van 2016 met de acht beste tennissters van het seizoen.