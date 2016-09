Knegt volledig fit na zware val in wereldbeker

LEEUWARDEN - Sjinkie Knegt begint fit aan het nieuwe seizoen. De Nederlandse shorttracker ging in februari bij wereldbekerwedstrijden in Dordrecht hard onderuit en liep daarbij drie gebroken ribben, een gekneusde long en een scheurtje in zijn lever op.

Door ANP - 28-9-2016, 13:17 (Update 28-9-2016, 13:17)

,,Eigenlijk gaat alles weer vanzelf'', zei Knegt woensdag bij de presentatie van de ploeg voor het komende seizoen, met het WK in maart in Ahoy als hoogtepunt. ,,In mei stond ik voor het eerst weer op het ijs. Ik heb direct het materiaal gepakt waarmee ik in Dordrecht was gevallen. In principe zijn het maar een paar ribben. Als je je enkel breekt, ben je verder van huis.''

Door zijn val moest Knegt het WK dit jaar aan zich voorbij laten gaan. In 2015 won hij in Moskou de wereldtitel. Op 13 oktober gaan de Nederlandse shorttrackers op trainingskamp naar Calgary. In die Canadese stad is ook de eerste wereldbekerwedstrijd, gevolgd door Salt Lake City.