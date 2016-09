Schaatser Verweij naar Team Plantina

ANP Schaatser Verweij naar Team Plantina

GRONINGEN - Koen Verweij heeft kort voor de start van het schaatsseizoen een nieuwe ploeg gevonden. De wereldkampioen allround van 2014 staat de komende twee seizoenen onder contract bij Team Plantina. Verweij (26) vormt samen met Lucas van Alphen (25) de mannenallroundtak bij dat schaatsteam.

Door ANP - 27-9-2016, 17:41 (Update 27-9-2016, 17:41)

Vorig seizoen moest Verweij rust nemen vanwege overbelasting. Volgens zijn nieuwe ploeg is de olympisch kampioen van Sotsji 2014 (ploegachtervolging), plus olympisch zilver op de 1500 meter, inmiddels klaar voor een kansrijke rentree. Zelf denkt hij er ook zo over.

,,Ik volg mijn route stap voor stap. Het grote doel is de Olympische Spelen over twee jaar, als het eerder goed gaat, is dat mooi meegenomen'', liet Verweij weten.