Marlins herdenken Fernández met zege

MIAMI - De honkballers van Miami Marlins hebben hun overleden teamgenoot José Fernández maandag herdacht tijdens een emotionele avond in het eigen Marlins Park. Een dag nadat de Cubaanse pitcher op tragische wijze om het leven kwam bij een bootongeluk, wonnen de Marlins met 7-3 van New York Mets. De tranen vloeiden rijkelijk in het honkbalstadion van Miami.

Door ANP - 27-9-2016, 8:22 (Update 27-9-2016, 8:22)

Het begon al direct in de eerste inning, toen Dee Gordon de bal over de hekken sloeg voor een homerun. Huilend kwam Gordon over de thuisplaat, waar hij in de armen viel van zijn ploeggenoten. ,,Ik heb de bal nog nooit zo ver geslagen, zelfs niet in de training'', zei de 28-jarige Amerikaan. ,,Ik heb geen kinderen, dus dit was het mooiste moment van mijn leven: een homerun slaan voor José.''

Na de wedstrijd vormden de spelers gearmd een cirkel rond de heuvel, waarvandaan Fernandez zoveel ballen gooide. Op hun knieën herdachten ze daar de sterke pitcher, die slechts 24 jaar werd. Het was de bedoeling dat Fernández de wedstrijd tegen de Mets zou starten op de heuvel. De spelers droegen allemaal een shirt met rugnummer 16, dat toebehoorde aan de Cubaan.