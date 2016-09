Trek-Segafredo past voor WK ploegentijdrit

BRUSSEL - Na Lotto-Soudal en Tinkoff gaat ook Trek-Segafredo niet van start op het WK ploegentijdrit op 9 oktober in Qatar. Dat heeft de ploeg maandag bevestigd.

Een volledige boycot van het WK ploegentijdrit was na overleg tussen de internationale vereniging van wielerteams (AIGCP) en wielerunie UCI in de kiem gesmoord. De AIGCP had bedongen dat teams per ploeg voor 2000 euro worden gecompenseerd in de kosten. De ploegen lopen echter nog altijd niet warm voor het eerste onderdeel van de WK wielrennen.

,,We zijn er niet bij in Doha'', zegt de woordvoerster van Trek. ,,De hoge kostprijs speelt daarin zeker een rol en de vele andere redenen die het AIGCP heeft vermeld in deze zaak.'' Zo zijn er voor de ploegen geen WorldTourpunten te verdienen Doha.