ANP Dumoulin via Ronde van Lombardije naar WK

DEVENTER - Tom Dumoulin verschijnt woensdag aan de start bij Milaan-Turijn woensdag en fietst zaterdag ook 110e editie van de klassieker de Ronde van Lombardije, de laatste WorldTour-wedstrijd van dit seizoen.

Door ANP - 26-9-2016, 17:02 (Update 26-9-2016, 17:02)

,,De organisatoren hebben de laatste honderd kilometer van de koers moeilijker gemaakt dan in de voorgaande edities'', zegt ploegleider Aike Visbeek van Team Giant-Alpecin. ,,We hopen dat we een sterke koers kunnen rijden met Tom, die in goede vorm verkeert. Het is een ideale voorbereiding voor hem op de wereldkampioenschappen in Qatar. Hij is in staat om de heuvels goed over te komen.''

Team Giant-Alpecin neemt ook de Nederlander Sam Oomen in beide koersen mee. Stagiair Martijn Tusveld staat aan de start in Milaan-Turijn. Vincenzo Nibali zal zijn titel niet verdedigen in de Ronde van Lombardije, meldt zijn ploeg Astana.