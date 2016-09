Kipyego en Chebet jagen op toptijd Amsterdam

AMSTERDAM - Bernard Kipyego gaat op 16 oktober tijdens de 41e marathon van Amsterdam een gooi doen naar zijn derde titel op rij én naar het parcoursrecord. Hierbij krijgt de Keniaan tegenstand van Wilson Chebet, de winnaar van de drie edities ervoor. De organisatie heeft verder de snelle topatleten Sammy Kitwara en Dino Sefir gecontracteerd.

Door ANP - 26-9-2016, 14:52 (Update 26-9-2016, 15:57)

Kipyego won de afgelopen twee edities in Amsterdam in 2.06.19 (2015) en 2.06.22 (2014). Daarmee bleef hij wel ver verwijderd van de toptijd van zijn landgenoot Chebet uit 2013, 2.05.36. Met zijn huidige topvorm wil de dertigjarige Keniaan een aanval doen op die toptijd. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ik ga winnen. Mijn doel is om het parcoursrecord te verbeteren.''

Chebet staat voor het zesde jaar op rij in Amsterdam aan de start. 'Mister Amsterdam' scherpte drie keer op rij het parcoursrecord aan, maar moest daarna steeds de zege aan Kipyego laten. Dit jaar eindigde hij als tweede tijdens de halve marathon van New York.

De twee krijgen geduchte concurrentie van hun landgenoot Kitwara. De 29-jarige Keniaan liep bij de marathon van Chicago een persoonlijk record van 2.04.28 en is op papier de snelste van alle deelnemers. Het lukte Kitwara echter nog niet om een marathon te winnen. Ook de Ethiopiër Sefir liep al onder de 2.05. Hij werd in 2012 in Dubai tweede in 2.04.50 en won dit jaar de marathons van Barcelona en Ottawa. De 28-jarige Ethiopiër nam in 2014 deel aan de marathon van Amsterdam, maar moest toen ziek opgeven.