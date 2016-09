Van Loon ruilt Mini in voor Toyota bij Dakar

EERSEL - Erik van Loon heeft zijn Mini ingewisseld voor een Toyota, waarmee hij in de komende editie van de Dakar Rally voor een topklassering gaat. De 47-jarige Brabantse ondernemer, die het rallyrijden combineert met het leiding geven aan een vleesbedrijf, krijgt de beschikking over een vierwielaangedreven Toyota Hilux.

Van Loon heeft acht keer meegedaan aan de befaamde Dakar Rally. Zijn beste klassering behaalde de Brabander in 2015, toen hij met een Mini vierde werd in het eindklassement van de auto's, het beste resultaat ooit van een Nederlander. In de laatste editie moest hij met navigator Wouter Rosegaar genoegen nemen met de dertiende plek, ondanks een knappe tweede plaats in één van de zwaarste etappes. Mechanische pech wierp het duo echter ver terug in het klassement.