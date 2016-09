Veteraan Hayden tijdelijk terug in MotoGP

ANP Veteraan Hayden tijdelijk terug in MotoGP

ALCAÑIZ - De Amerikaanse motorcoureur Nicky Hayden keert voor even terug in de MotoGP. De 35-jarige Hayden, wereldkampioen in 2006, vervangt de geblesseerde Jack Miller die vanwege breuken in zijn rechterhand zondag moet toekijken bij de Grote Prijs van Aragón. De Australiër bleef vorige week in San Marino ook al aan de kant, omdat de pijn na de kwalificatie te heftig was geworden.

Door ANP - 19-9-2016, 13:32 (Update 19-9-2016, 13:32)

Door de race op Spaanse bodem ook over te slaan, hoopt de 21-jarige Australiër voldoende te herstellen voor het drieluik komende maand aan de andere kant van de wereld in Japan, Australië en Maleisië.

Met Hayden heeft Team Estrella Galicia een gelouterde vervanger gevonden. De Amerikaan reed tussen 2003 en 2015 liefst 216 wedstrijden in de MotoGP, waarvan hij er drie won. Hayden komt dit jaar uit in het WK Superbikes, waarin hij teamgenoot is van Michael van der Mark bij de Honda-stal van Ronald ten Kate.