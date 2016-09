Iraanse paralympiër overlijdt na crash

RIO DE JANEIRO - De Iraanse wielrenner Bahman Golbarnezhad is zaterdag overleden aan de gevolgen van zijn zware verwondingen door een val in de wegrace bij de Paralympics in Rio de Janeiro. Het Iraanse paralympisch comité bracht het trieste nieuws naar buiten. De 48-jarige Golbarnezhad was deelnemer in de wedstrijd van de klasse C4-5, die werd gewonnen door de Nederlander Daniel Abraham Gebru.

Door ANP - 17-9-2016, 22:51 (Update 17-9-2016, 23:01)

De renner ging onderuit in de beginfase van de race in de gevaarlijke afdaling van de Vista Chinese. Dezelfde weg waar ook Annemiek van Veuten in de finale van de olympische wegrace hard onderuit ging en een vrijwel zeker een gouden medaille verspeelde. Golbarnezhad bleef roerloos liggen, kreeg ter plekke medische assistentie en werd daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij.

De renner was bezig aan zijn tweede Paralympische Spelen. Hij deed in 2012 ook in Londen mee. Hij had in Rio al aan de tijdrit gefietst.