Wiggins herhaalt: nooit foute naalden

LONDEN - Bradley Wiggins blijft erbij dat hij nooit 'verkeerde naalden' in zijn lichaam heeft gehad.

Door ANP - 17-9-2016, 20:21 (Update 17-9-2016, 20:21)

Hackers openbaarden onlangs de medische gegevens van Wiggins en andere topsporters, nadat ze inbraken in het computersysteem van antidopingagentschap WADA. Zij beweerden dat de oud-Tourwinnaar tussen 2008 en 2013 een aantal keren toestemming zou hebben gekregen voor het gebruik van verboden middelen, onder meer triamcinolon tegen zijn astma.

Dat staat haaks op Wiggins' verklaring in zijn autobiografie in 2012, waarin hij stelde naast vaccinaties en een enkel infuus nooit injecties te hebben gehad.

De injectie van triamcinolon is een spierweefselbehandeling voor astma en is volledig goedgekeurd door de bestuursorganen van de sport'', geeft de woordvoerder van de Britse wielrenner aan in een verklaring. ,,Brad doelde met zijn opmerking over naalden op het gebruik van illegale injecties in de aderen.''

Ook wijst Wiggins van de hand dat hij nauw contact had met de Belg Geert Leinders, oud-ploegarts van Team Sky en veroordeeld voor het toedienen van doping. Leinders heeft volgens de verklaring niets te maken met het toedienen van de normaal gesproken verboden stof triamcinolon.