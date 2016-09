Van der Breggen ook Europees kampioene (3)

ANP Van der Breggen ook Europees kampioene (3)

PLUMELEC - Wielrenster Anna van der Breggen heeft zaterdag weer een titel aan haar erelijst toegevoegd. De olympisch kampioene op de weg veroverde eveneens het goud in de wegrace bij de eerste Europese kampioenschappen.

Door ANP - 17-9-2016, 18:22 (Update 17-9-2016, 18:22)

Van der Breggen won in het Franse Plumelec de eindsprint van de groep rensters die vooraan wist te blijven na een rit over 111 kilometer. De Poolse Katarzyna Niewiadoma pakte het zilver en de Italiaanse Elisa Longo Borghini het brons. Marianne Vos eindigde als zevende.

De 26-jarige Van der Breggen beleeft een topseizoen. Niet alleen pakte ze goud in de wegrace in Rio, ze behaalde daar ook brons op de tijdrit. Bij de EK in Plumelec had ze donderdag ook al zilver gepakt in de tijdrit.

Alert

In de wegrace liet de geboren Zwolse zich pas in de slotkilometer zien, toen alle vluchters waren ingerekend en ook alle late ontsnappingen mislukt. Van der Breggen reageerde in de beklimming van de Cote de Cadoulal alert op een uitval van Niewiadoma en passeerde haar vlak voor de meet.

,,Het is speciaal om deze eerste editie te winnen van het EK. Het is een ongelofelijk seizoen geweest tot nog toe. Na de olympische titel heb ik opnieuw een gouden medaille, alleen hoort er deze keer ook een trui bij'', glunderde de winnares.

Blok

Ze betrok haar Nederlandse ploeggenoten nadrukkelijk bij haar succes. ,,We hadden een sterk blok hier, het is mooi om daar deel van uit te mogen maken en het ook nog eens af te ronden. Ik gaf aan me goed te voelen en toen is er de laatste ronde voor mij gereden. Op de laatste klim moest ik het afmaken en dat lukte. ''

Landgenote Lucinda Brand was een van de acht rensters die op een kleine 50 kilometer van de finish op avontuur ging en een dikke minuut voorsprong nam. Brand probeerde het met nog zo'n 20 kilometer te gaan solo, maar ze kreeg drie rijdsters mee. Op een ronde voor het einde werd het viertal bijgehaald.