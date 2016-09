Pech voor Vettel in Singapore

SINGAPORE - Sebastian Vettel zal zondag als laatste van start gaan in de Grand Prix van Singapore. De Ferrari van de viervoudig wereldkampioen ging zaterdag in de eerste van de drie kwalificatiesessies kapot. De Duitser zette de langzaamste rondetijd van alle Formule 1-coureurs neer.

Door ANP - 17-9-2016, 15:34 (Update 17-9-2016, 15:34)

Vettel, de huidige nummer vier van het WK en vier keer in zijn carrière winnaar in Singapore, vermoedde zelf een defect aan de wielophanging aan de voorkant van zijn auto. Hij hield zijn voorbanden niet meer op het asfalt in de bochten. Max Verstappen reed de derde tijd in zijn Red Bull in de eerste sessie.