McHale en Siniakova in tennisfinale Tokio

ANP McHale en Siniakova in tennisfinale Tokio

TOKIO - De finale van het WTA-tennistoernooi van Tokio gaat tussen twee outsiders. De Amerikaanse Christina McHale plaatste zich zaterdag voor de eindstrijd door de Slowaakse Jana Cepelova in drie sets (6-4 3-6 7-5) te verslaan. McHale was de nummer zeven van de plaatsingslijst.

Door ANP - 17-9-2016, 9:30 (Update 17-9-2016, 9:30)

Eerder had Katerina Siniakova zich al verzekerd van een ticket voor de finale. De ongeplaatste Tsjechische versloeg de Chinese Zhang Shuai, als zesde geplaatst, in twee sets: 6-3 6-0. De twee hoogst geklasseerde speelsters bij het toernooi in de Japanse hoofdstad waren er al in de eerste ronde uitgevlogen. Dat waren de Japanse Misaki Doi en de Belgische Yanina Wickmayer.