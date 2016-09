Buikloop velt Nadal in India

NEW DELHI - Rafael Nadal heeft zich vrijdag moeten terugtrekken voor zijn partij in de Daviscup. De kopman van de Spaanse tennisploeg heeft plotseling buikgriep, meldde de teamleiding vanuit New Delhi, waar Spanje het opneemt tegen India in een play-off voor de wereldgroep.

Door ANP - 16-9-2016, 15:14 (Update 16-9-2016, 15:14)

Feliciano Lopez heeft de plaats ingenomen van Nadal. Hij speelt nu tegen de Indiër Ramkumar Ramanathan. Spanje is vijfvoudig winnaar van de Daviscup, het landentoernooi bij de mannen. Nadal kan mogelijk zondag wel meedoen, indien er nog een partij in het enkelspel vereist is.