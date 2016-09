Verstappen de snelste in training Singapore

ANP Verstappen de snelste in training Singapore

SINGAPORE - Max Verstappen heeft vrijdag aangetoond dat hij zondag voor de zege kan racen in de Grand Prix van Singapore. De Limburger was in zijn Red Bull de snelste in de eerste vrije training op het bochtige stratencircuit. De achttienjarige Formule 1-sensatie was met zijn beste rondetijd van 1.45,823 een fractie sneller dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo.

Door ANP - 16-9-2016, 13:48 (Update 16-9-2016, 14:06)

De derde tijd was voor Sebastian Vettel in zijn Ferrari. De Duitse viervoudig wereldkampioen gaf viertiende toe op Verstappen. De Nederlander was ook beduidend sneller dan Lewis Hamilton en Nico Rosberg, de coureurs van Mercedes die tot nog toe dit seizoen domineren. Kampioenschapsleider Hamilton zette de vierde tijd neer; hij was zestiende langzamer dan Verstappen.

Rosberg klokte de vijfde tijd, maar de nummer twee in de WK-stand en de winnaar van de laatste twee races moest de sessie wel voortijdig beëindigen. Hij reed de voorkant van zijn Mercedes aan diggelen toen hij een bocht miste en in de omheining knalde.

Verstappen had vooraf al gezegd dat het circuit van Singapore vanwege zijn vele scherpe bochten de bolide van Red Bull goed ligt. ,,We kunnen hier voor het podium gaan'', meldde hij op zijn website. ,,Het is fysiek gezien de zwaarste wedstrijd van het jaar vanweg de hoge luchtvochtigheid en de vele bochten. Er zijn tijdens een ronde weinig rustmomenten, maar daar houd ik van. Het is een van mijn favoriete circuits om te rijden.''