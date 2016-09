Honkballers Nederland in finaleronde EK nipt langs Spanje

HOOFDDORP - De Nederlandse honkballers zijn de finaleronde van het Europees kampioenschap in eigen land begonnen met een kleine zege.

Nederland wint ware thriller

Met een 1-0 zege op Spanje heeft het Nederlandse honkbalteam donderdagavond in Hoofddorp een grote stap richting de finale van het EK gezet. Tegen aartsrivaal Italië kan vanavond een plek in de eindstrijd van zondag worden veilig gesteld. De Italianen schreven hun eerste wedstrijd in de finalepoule met 12-0 op hun naam.

Spanje werd donderdag in Hoofddorp met 1-0 verslagen, waarmee Oranje een belangrijke stap zette op weg naar de eindstrijd van zondag. Dwayne Kemp noteerde, in de vijfde inning, de enige run van de wedstrijd.

Het was voor het team van bondscoach Steve Janssen de zesde overwinning in zes duels.

In de groepsfase versloeg Oranje de voorbije week al Groot-Brittannië (11-1), Duitsland (10-2), Rusland (3-1), Tsjechië (10-0) en Zweden (8-3). Spanje had tot donderdag ook nog alle wedstrijden op het EK gewonnen.

In de finaleronde is Italië vrijdag de volgende tegenstander, zaterdag wacht de ontmoeting met België. Nederland hoopt zondag in de finale van het EK te staan en dan voor de 22e keer in de geschiedenis de Europese titel te behalen.