ANP Opnieuw namen gelekt uit Russische hack WADA

MONTREAL - Het internationale dopingagentschap WADA heeft woensdag in Montreal bevestigd dat opnieuw vertrouwelijke medische gegevens van atleten zijn gelekt. Dit is volgens WADA het gevolg van een aanval van vermoedelijk Russische cyberspionnen eerder in de week.

Door ANP - 15-9-2016, 7:40 (Update 15-9-2016, 8:24)

Volgens WADA gaat het om 25 atleten uit de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Tsjechië, Denemarken, Polen, Roemenië en Rusland. Eerder waren al gegevens geopenbaard van vier Amerikaanse sporters: de tennissters Serena en Venus Williams, olympisch turnkampioene Simone Biles en basketbalster Elena Delle Donne.

De wielrenners Bradley Wiggins en Chris Froome behoren dit keer tot de gedupeerde sporters. Uit de gelekte gegevens blijkt dat oud-Tourwinnaar Wiggins tussen 2008 en 2013 een aantal keren toestemming kreeg voor het gebruik van verboden middelen, onder meer om een pollenallergie te bestrijden. Froome, de drievoudig Tourwinnaar, mocht in 2013 en 2014 de verboden steroïde prednisolon gebruiken tegen verkoudheid. Dergelijke medische attesten zijn niet ongebruikelijk in de topsport.

Andere bekende sporters van wie de 'Fancy Bears' de gegevens hebben openbaard zijn de Tsjechische tennisster Petra Kvitova en de Duitse discuswerper Robert Harting.

Het dopingagentschap wijst met de beschuldigende vinger naar Russische hackers die zichzelf de 'Fancy Bears' noemen. ''WADA twijfelt er niet aan dat de aanvallen zijn uitgevoerd als wraak voor onze onderzoeken die het door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland aan het licht hebben gebracht", zei WADA-baas Olivier Niggli.

WADA vermoedt dat de hackers toegang hebben gekregen tot de vertrouwelijke medische gegevens via een account dat het Internationaal Olympisch Comité maakte voor de Olympische Spelen in Rio. ''We beseffen dat deze criminele aanval pijnlijk is voor de betrokken sporters en ook angst zaait onder hen die meededen aan de Spelen in Rio. We betreuren het dat criminelen hun reputatie op deze manier proberen te besmeuren'', aldus Niggli.