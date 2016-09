Zeven medailles op dag zeven van Paralympics

RIO DE JANEIRO - Dag zeven van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro heeft Nederland zeven medailles opgeleverd. Met één gouden plak, één zilveren en vijf keer brons kruipt Oranje naar de 39 medailles van vier jaar geleden in Londen. De teller staat met acht keer goud, twaalf keer zilver en zeventien keer brons op 37.

Door ANP - 15-9-2016, 4:58 (Update 15-9-2016, 4:58)

De dag begon zeer succesvol met het tweede goud voor wielrenster Alyda Norbruis. Na haar goud en brons op de baan, veroverde de 27-jarige Friezin ook goud op de weg op de tijdrit in de klasse C1-2-3. ,,Ik wist dat er kansen waren, maar dit had ik alleen maar durven dromen'', klonk ze opgetogen.

Vincent ter Schure reed met Timo Fransen naar zilver in de B-klasse, de tweede zilveren plak voor het duo. ,,Toen waren we heel blij, maar dit gaat wel even duren'', klonk Ter Schure niet geheel tevreden. Laura de Vaan pakte brons op de tijdrit in de klasse H4-5. ,,Ik heb optimaal gereden.''

In het zwembad was er brons voor Marc Evers en Magda Toeters op de 100 meter schoolslag SB14. Dressuurruiter Frank Hosmar pakte dezelfde kleur met zijn paard Alphaville in de individuele test.

Een primeur was er op het onderdeel bankdrukken. Melaica Tuinfort veroverde een bronzen medaille in de categorie +86 kilogram voor vrouwen. Tuinfort is de eerste Nederlandse vrouw die aan het onderdeel meedoet. Twaalf jaar geleden nam ze nog namens Suriname deel aan de Paralympische Spelen bij het kogelstoten.

Marlou van Rhijn plaatste zich als snelste voor de finale van de 200 meter. De 24-jarige wereldrecordhoudster is de huidige paralympisch kampioene op het onderdeel.