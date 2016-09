Ook Monfils mist halve finale Daviscup

PARIJS - De Franse tennisploeg kan komend weekeinde in de halve finale van de Daviscup tegen Kroatië niet beschikken over Gaël Monfils. De nummer acht van de wereld meldde zich woensdag af met een knieblessure, meldt de Franse tennisfederatie. Het is na het wegvallen van de eveneens geblesseerde Jo-Wilfried Tsonga de tweede tegenvaller voor Frankrijk.

Door ANP - 14-9-2016, 17:54 (Update 14-9-2016, 17:54)

Monfils, die vorige week in de halve finale van de US Open stond, wordt vervangen door Richard Gasquet. Hij speelt vrijdag in het enkelspel, net als Lucas Pouille. Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert zijn de twee andere geselecteerden. Het Kroatische team bestaat uit Marin Cilic (de nummer elf van de wereld), Borna Coric, Ivan Dodig en Marin Draganja.

De andere halve finale van de Daviscup gaat tussen Groot-Brittannië en Argentinië.