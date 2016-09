Speaker, een vak apart

Foto Kees Nouws Frans Jacobs (links) en Frans Heffels speakerend tijdens de Dam tot Damloop.

Hun spreekloopbanen vertonen grote gelijkenissen. Ze zijn voormalig atleten met liefde voor de loopsport en kennis van de atletiekwereld, actief in de organisatie van loopevenementen in hun woonplaatsen en eind jaren zeventig/begin jaren tachtig het speakersvak ’ingerold’ omdat er een stem nodig was bij een evenement.

Door José Pietens - 15-9-2016, 7:35 (Update 15-9-2016, 7:35)

Bij elkaar heeft het drietal ruim honderd jaar ervaring als spreekstalmeester. Een vak apart. Het is geen kwestie van ’de microfoon pakken en wat lullen’, zegt geboren en getogen Brabander Jacobs.

Kennis van zaken is een must. „Voor de Dam tot Damloop zijn we twee dagen bezig met de voorbereiding. We kennen nagenoeg alle atleten en hun prestaties. De dag voor de loop gaan we ook altijd naar het lopershotel. Eten we ’s avonds pasta met ze en praten met hen. Dan weten we hoe fit ze zijn en wie er kan gaan pieken.”

Complex

Wat aantallen deelnemers en toeschouwers betreft, is de Damloop de grootste loop van het land. Een complexe bovendien. ’s Ochtends praat Jacobs bij de mini-Damlopen duizenden kinderen naar de finishlijn in de Zaandamse Peperstraat. Als de laatste lopertjes over de streep zijn, verricht Pessink de start van de toprace in Amsterdam.

De mannen worden op de motor gevolgd door Heffels, de vrouwen door Ralf Groot. Onderweg heeft het duo voortdurend contact met elkaar en met Jacobs, om publiek en lopers op de hoogte te houden van het wedstrijdverloop. „Het leuke van de Damloop is dat het een wedstrijd in een wedstrijd is: de mannen kunnen de vrouwen - die eerder zijn gestart - inhalen. Het is de enige legale jacht op vrouwen”, grinnikt Heffels.

Al sinds de eerste Dam tot Dam-wedstrijdloop in 1985 doet de Brabander verslag vanaf de motor. „Ik zit altijd bij het mooiste gedeelte van de Damloop: met mijn snufferd op de toplopers.”

Zodra de eerste wedstrijdlopers de Peperstraat in komen, neemt Jacobs het speakeren over. Zijn Damdebuut in 1991 staat hem nog helder voor de geest. „Bloedstollend spannend. Marti ten Kate en Joseph Keino kwamen schouder aan schouder over de finish.” De Keniaan was net een fractie sneller.

Terwijl de beide Fransen het publiek door de rest van de wedstrijdloop heen praten, ziet de Gelderse Pessink in Amsterdam urenlang elke tien tot vijftien minuten drieduizend recreatielopers op zich afkomen. „Ik sta vijf meter hoog op de starttoren en heb het mooiste uitzicht van iedereen; ik zie lopers tot aan de Nicolaaskerk. Ik probeer er echt een beleving van te maken, ze met een goed gevoel op weg te sturen. Als zij wachten op het startschot, ben ik sfeer aan het maken. De handjes de lucht in, de wave doen, zwaaien, grappen maken. Ik geef ook de laatste informatie door en vertel waar ze op moeten letten.’’

,,Vaak heb ik prominenten en bekende Nederlanders naast me staan, zoals Frank de boer, Gordon en de Dolly Dots. In 2015 stond ik met marathonloopster Paula Radcliffe in de hoogwerker, vijftien meter boven de lopers.”

Met de recreatielopers in aantocht wordt ook in de Peperstraat meer ingezet op sfeer maken. Heffels: „Je kunt nu eenmaal niet de namen van 40.000 lopers op gaan noemen.” Tot de laatste loper om vijf, zes uur binnen is, wisselen Heffels, Jacobs en muziek elkaar af. „De hele middag naar één stem luisteren gaat gauw vervelen, variatie is belangrijk.”

Product

Om woorden zitten ze nooit verlegen. Jacobs: „Er is zo veel te vertellen. Over de wedstrijd, de lopers, de goede doelen, de sponsors en de bedrijventeams. Als speaker verkopen we een product. We zijn er voor de atleten, de organisatie en vooral het publiek. Wij willen de toeschouwers het gevoel geven dat ze iets moois meemaken.”

Pessink, sinds 1995 bij de Damloop: „Ik heb de absolute wereldtop leren kennen, praat ik met topsporters die een mooi verhaal hebben. Ik ben er best trots op dat ik het aan elkaar mag praten.”