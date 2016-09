Button overweegt overstap naar andere klasse

SINGAPORE - Voormalig wereldkampioen in de Formule 1 Jenson Button overweegt om komend seizoen te gaan racen in een andere klasse. ,,Misschien ga ik wel rallyrijden of racen in de Super GT in Japan'', vertelde de 36-jarige Brit woensdag in Singapore over de reserverol die hij vanaf volgend seizoen krijgt bij McLaren.

Door ANP - 14-9-2016, 16:37 (Update 14-9-2016, 16:37)

De renstal kondigde begin september aan dat Button reserverijder wordt. De 24-jarige Belg Stoffel Vandoorne neemt zijn vaste plaats in.

,,Er zijn zoveel opties en daarom is het zo leuk dat ik zelf kan beslissen wat ik volgend jaar ga doen'', reageerde de wereldkampioen van 2009 op vragen. ,,Ik heb nog een contract bij McLaren tot 2018 en ik kan nog rijden in de Formule 1 als het team en ik dat willen. Ik heb zeventien jaar in de koningsklasse gereden en ik wil volgend jaar mijn eigen schema bepalen.''