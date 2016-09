Fotocamera als metgezel

Foto Jos Pietens Cok Butter uit Koog aan de Zaan. Is een van de vrijwilligers die de bedrijventeams die de bedrijventeams fotografeert. Op de achtergrond zijn foto van Michel Butter.

Cok Butter (72) is er de man niet naar om met de handen in de zakken naar een evenement of sportwedstrijd te kijken. Hij moet iets te doen hebben. Variërend van zelf deelnemen, tot fotograferen of een handje helpen. Al vanaf de eerste edities is de Kooger als vrijwilliger betrokken bij de Dam tot Damloop.

Door José Pietens - 15-9-2016, 7:33 (Update 15-9-2016, 7:33)

De laatste twaalf jaar is hij fotograaf bij de businessloop en - sinds twee jaar - de Damloop by night. Op de zondag van de Damloop staat hij met nog circa vijf fotografen al om acht uur in de ochtend op de Odebrug in Amsterdam om de eerste bedrijventeams op de foto te zetten.

Er staan dan twee vaste opstellingen waar tegelijkertijd twee teams worden gefotografeerd. Elke fotograaf heeft een assistent die zorgt dat alles vlot verloopt. ,,Het eerste uur is alles nog rustig, daarna is het topdrukte. Allerlei soorten teams krijg ik voor de camera. Sommige bestaan uit drie man, andere uit wel dertig. Het is leuk om te doen. Je moet wel met mensen kunnen omgaan. Ik begin altijd met een grapje, dan heb ik meteen de aandacht. Als ze allemaal geordend staan, neem ik eerst een foto met hun zondagse gezicht. Daarna vraag ik of ze een yell willen doen, zodat je ook die spontaniteit te pakken krijgt. Ik zet de camera op de repeteerknop, maar blijf niet afdrukken tot ik een ons weeg. Dat is niet de bedoeling.’’

Sociale gebeuren

Rond een uur of twee - als Butter weer richting Koog aan de Zaan gaat - heeft hij zo’n 60, 70 teams op zijn geheugenkaartje staan. Nog diezelfde middag werkt hij de foto’s af en zet ze op de site van organisator Le Champion.

Heeft ie dan nog puf, dan gaat ie met de andere vrijwilligers pasta eten in het vipdorp in Zaandam. En die puf heeft hij wel. ,,Het is er altijd heel gezellig. Dat sociale gebeuren vind ik heel belangrijk. Je leert mensen kennen en je spreekt hen met wie je zelf hebt gesport.’’

Butter is altijd een sportieve man geweest. Hij judode bij Hikari in Zaandam en kocht op zijn 25e voor 25 gulden een racefiets. ,,Door het fietsen ben ik met hardlopen begonnen. ’s Zomers op de fiets, ’s winters meedoen aan loopjes. Ik trainde veel in de duinen bij Schoorl, krijg je goede benen van. Mooi gebied ook. Kwam ik terug van mijn training, bleek dat ik twee uur aan het lopen was geweest. Ja, daar keek ik zelf ook wel van op. Ik deed vaak mee aan de Egmond Halve Marathon en ook een paar keer aan de Dam tot Damloop. Ik werkte vroeger in de bouw en als ik geen tijd had om te trainen of niet in vorm was, dan ging ik helpen bij de loopevenementen. Dat is ook nuttig. Nam ik mijn twee zoons en hun vrienden mee en reed ik met een Daffie vol naar Egmond.’’

In de loop der jaren heeft Butter - die nog steeds fietst, maar het rennen heeft verruild voor wandelen - al verschillende taken gehad bij meerdere lopen van Le Champion. ,,Hekken opruimen, het finishgebied schoonvegen, fotografen assisteren. Ik heb ook wel eens een hele dag op de Zuiddijk gestaan. Moest ik in de gaten houden of er niet te veel toeschouwers op het parcours waren en er genoeg ruimte was voor de Damlopers. Je hoeft niet veel te doen, maar het is vermoeiend. Je moet de hele tijd alert zijn.’’

Sinds een aantal jaren is Butter ook vrijwilliger bij de Amsterdam Marathon. ,,Daar help ik bij de dopingcontrole. Ja, ik ga vooruit. Alle vrijwilligers krijgen dan een atleet toegewezen, die ze van de finish tot aan de dopingcontrole in de gaten moeten houden. Daarna kan ik lekker fotograferen in de sportersruimte, een plek waar je normaal niet komt. Zo kon ik de ultieme foto maken van Michiel Butter (de marathonloper, geen familie - red.). Ik had het moment dat hij zijn shirt over zijn gezicht trekt en zijn gezicht door de stof drukt. Dat is een van de voordeeltjes van het vrijwilliger zijn.’’

Butter is een bevlogen amateurfotograaf. Begonnen op zijn zestiende met een Agfa Klak, doorgegroeid naar een analoge spiegelreflex met doka aan huis en twaalf jaar geleden overgestapt naar een digitale camera. Hij houdt van straat-, natuur-, muziek- en sportfotografie.

Lichte zeden

Butter fotografeert niet alleen voor evenementen van Le Champion, maar ook bij de Ronde van Noord-Holland. Hij fotografeert sporters onderweg en de emoties bij de finish. Zijn camera is zijn onafscheidelijke metgezel. Behalve als hij zelf sport. ,,Toen mijn zoon en ik een keer meededen aan de Damloop, deden we een warming-up op de Geldersekade. Bij een van de dames van lichte zeden was het gordijn gesloten, maar achter het raam zag je nog wel zo’n kledingtas van Albert Heijn met een startnummer erop. Die man was daar zijn warming-up aan het doen. Helaas had ik toen geen camera mee. Had een prachtige foto geweest.’’