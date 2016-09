Wawrinka onttroont Djokovic in New York

NEW YORK - Stan Wawrinka heeft zondagavond (lokale tijd) titelhouder Novak Djokovic onttroond bij het US Open in New York. De als derde geplaatste Zwitser steeg in de finale van het laatste grandslamtoernooi van het jaar boven zichzelf uit. Met bij vlagen grandioos tennis wist hij de nummer één van de wereld van zijn dertiende major af te houden. Wawrinka zegevierde na 3 uur en 54 minuten in vier sets: 6-7 (1) 6-4 7-5 6-3.

Door ANP - 12-9-2016, 2:27 (Update 12-9-2016, 2:27)

Voor Wawrinka was het zijn derde triomf in een grandslamtoernooi na zijn eerdere eindzeges in het Australian Open (2014) en op Roland Garros (2015). De 31-jarige Zwitser stond voor de eerste keer in de finale van het US Open. De twee jaar jongere Djokovic, die fysieke problemen had in het tweede deel van de partij, won het toptoernooi op Flushing Meadows in 2011 en 2015.