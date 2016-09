Quintana wint Ronde van Spanje

MADRID - Nairo Quintana heeft zondag voor de tweede keer een grote wielerronde gewonnen. De 26-jarige Colombiaanse wielrenner zag in de slotetappe van de Vuelta in Madrid zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen. De etappe van 104 kilometer van Las Rozas naar de Spaanse hoofdstad werd een prooi voor Magnus Cort Nielsen. De Deen zegevierde in een massasprint.

Door ANP - 11-9-2016, 20:38 (Update 11-9-2016, 20:38)

De Deen van Orica-BikeExchange bleef Daniele Bennati van Tinkoff en Gianni Meersman van Etixx-Quick Step voor en bezorgde zijn ploeg de vierde etappezege. Quintana had zijn eindzege zaterdag al nagenoeg veiliggesteld door in het spoor van zijn belangrijkste concurrent Chris Froome te blijven. De klimmer van Movistar schreef in 2014 de Giro d´Italia op zijn naam.