Stortregen verstoort Italiaans voetbal

ROME - Zware regenbuien hebben zondag de Italiaanse voetbalcompetitie verstoord. De wedstrijden Genoa - Fiorentina en AS Roma - Sampdoria moesten vanwege extreme regenval worden stilgelegd. In Genua gebeurde dat na bijna een half uur spelen bij een stand van 0-0, in Rome barstte de regen en hagel in de rust pas echt los.

Door ANP - 11-9-2016, 16:47 (Update 11-9-2016, 18:14)

Het veld van het Stadio Olimpico veranderde in korte tijd in een meer. De sintelbaan en het gras stonden binnen een kwartier volledig onder water. Na bijna een uur wachten waren de grootste plassen verdwenen en besloot de scheidsrechter 'gewoon' te laten aftrappen voor de tweede helft.

De thuisploeg, met Kevin Strootman in de basis, was vroeg op voorsprong gekomen via Mohamed Salah. Luis Muriel trok de stand echter al snel gelijk, waarna Fabio Quagliarella kort voor rust Sampdoria op voorsprong zette. In tegenstelling tot in Genua, waar de wedstrijd niet meer kon worden hervat, klaarde het in Rome snel genoeg op om na lang wachten de wedstrijd te hervatten.