Quintana pareert aanvallen Froome in Vuelta

ALTO DE AITANA - De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana heeft de eindzege in de Ronde van Spanje zaterdag zo goed als veiliggesteld. De kopman van Movistar pareerde in de laatste bergetappe, met de aankomst op de Alto de Aitana, alle aanvallen van zijn Britse rivaal. Quintana behield zijn voorsprong van 1 minuut en 21 seconden op Froome en rijdt daarom zondag in de rode leiderstrui naar de finish in Madrid. De slotetappe verandert doorgaans niets meer aan het klassement.

Door ANP - 10-9-2016, 18:07 (Update 10-9-2016, 18:07)

De overwinning in de twintigste etappe, over 193,2 kilometer tussen Benidorm en de Alto de Aitana, ging naar Pierre Latour. De Fransman klopte zijn Colombiaanse medevluchter Darwin Atapuma. Robert Gesink, die ook weer in de aanval was gegaan, arriveerde als vijfde aan de finish.