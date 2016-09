Vrije val amateur Caron in KLM Open

SPIJK - Amateurgolfer Rowin Caron is vrijdag flink geduikeld in het klassement van het KLM Open. De 23-jarige Brabander, die na de eerste ronde op donderdag de tweede plaats deelde met een score van 66 slagen, had vrijdag een beduidend minder goede dag op golfbaan The Dutch in Spijk. Hij noteerde 77 slagen, zes boven par. Caron viel terug naar voorlopig de 81e positie en bij deze stand mist hij de cut, en is dan uitgeschakeld voor meespelen in het weekeinde.

Door ANP - 9-9-2016, 15:53 (Update 9-9-2016, 15:53)

Caron, die een studie in de Verenigde Staten aan het afronden is, doet voor de zesde keer mee aan het KLM Open als amateur. Hij wil dit jaar al de stap naar de profs maken en hoopt via de qualifying school een speelkaart voor de Europese Tour te bemachtigen.

Caron kende een zwakke start van zijn tweede ronde. Na vijf holes stond hij al zes slagen boven par door drie bogeys en een triple bogey. Hij wist daarna de schade te beperken.