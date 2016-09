Viviani en Cavendish in Eneco Tour

BOLSWARD - De Eneco Tour krijgt dit jaar een sterk olympisch tintje. Elia Viviani, winnaar van het goud op het onderdeel omnium bij de Spelen in Rio, verschijnt in september aan de start, aldus de organisatie vrijdag. Ook Mark Cavendish maakt zijn opwachting in de enige WorldTour-etappekoers in Nederland. De Brit pakte op de Spelen het zilver, achter de Italiaan.

Door ANP - 9-9-2016, 13:16 (Update 9-9-2016, 13:16)

Eerder werd al bekend dat Greg Van Avermaet en Peter Sagan in de Eneco Tour in actie komen. De Belgische renner werd in Rio olympisch kampioen door winst in de wegwedstrijd. Sagan ziet de koers als ideale voorbereiding op het WK in Qatar waar hij zijn titel wil verdedigen.

De Eneco Tour wordt dit jaar in september gehouden. De start is op 19 september in Bolsward en de finish is zes dagen later in Geraardsbergen (België).