Kerber naar finale US Open

NEW YORK - Tennisster Angelique Kerber heeft de finale bereikt van de US Open. In een eenzijdige partij versloeg de 24-jarige speelster de Deense Caroline Wozniacki: 6-4 6-3. Het geluk kan niet op voor Kerber want eerder werd ze al de nieuwe nummer 1 op de WTA-ranking door het verlies van Serena Williams in de andere halve finale.

9-9-2016

Met die kennis op zak begon Kerber de eerste set. Haar goede humeur en spel zag ze direct beloond met twee breaks en een 4-0 voorsprong. Wozniacki kwam daarna nog terug tot op een break maar kon de oppermachtige Kerber niet weerhouden van setwinst.

In de tweede set was er ook niets aan de hand voor Kerber. Ze pakte direct weer een break en hetzelfde scenario als de eerste set speelde zich af. Twee breaks voorsprong, Wozniacki die nog even tegenstribbelde maar uiteindelijk niets kon doen tegen de als tweede geplaatste tennisster.

In de finale in New York treft Kerber de als tiende geplaatste Karolina Pliskova die zeer verrassend Serena Williams uitschakelde.