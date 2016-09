Schippers en Thompson strijden om diamant

ANP Schippers en Thompson strijden om diamant

BRUSSEL - Voor de zoveelste keer dit seizoen neemt Dafne Schippers het vrijdag op tegen Elaine Thompson. De twee topsprintsters treffen elkaar in het Koning Boudewijnstadion van Brussel op de 100 meter in de Diamond League. Inzet is de eindzege in het lucratieve klassement, goed voor een diamant en een premie van 40.000 dollar.

Door ANP - 8-9-2016, 20:11 (Update 8-9-2016, 20:11)

De Jamaicaanse, die in Rio de Janeiro olympisch goud greep op de 100 én 200 meter, gaat aan kop met 30 punten. Schippers staat tweede met 22 punten en moet in Brussel hopen op een slechte dag van Thompson. De Jamaicaanse is bij een eerste of tweede plaats zeker van de eindzege. De winnaar in Brussel verdient 20 punten voor het klassement, de nummer twee krijgt 12 punten.

Bij een gelijk puntentotaal geeft het aantal zeges dit seizoen de doorslag. Thompson won al drie wedstrijden over 100 meter voor de Diamond League, Schippers zegevierde alleen in Monaco. Op de Olympische Spelen moest de Utrechtse, mede vanwege een liesblessure, genoegen nemen met de vijfde plaats. Op de dubbele afstand pakte ze zilver, achter Thompson.

Schippers pakte wel de eindzege in de Diamond League op de 200 meter, al werd ze vorige week in Zürich op deze afstand weer verslagen door Thompson. Met naar verwachting zo'n 1500 Nederlandse fans op de tribunes in Brussel hoopt ze vrijdag de olympisch kampioene wel te kunnen verslaan. ,,De start wordt heel belangrijk, zoals altijd op de sprint. Daar blijf ik ook aan werken'', vertelde Schippers donderdag op de persconferentie. ,,Ik stel hoge doelen en leg mezelf veel druk op. Dat moet wel, want op de sprint gaat het om centimeters.''