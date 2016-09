Mohamed Kherrazi aan de kant door gebroken neus

Archieffoto EPA Mohamed Kherrazi.

LEIDEN - Basketballer Mohamed Kherrazi heeft een gebroken neus overgehouden aan de sensationele zege van het Nederlands basketbalteam in Duitsland (71-75). De speler van Zorg en Zekerheid Leiden mist daardoor de belangrijke uitwedstrijd van zaterdag tegen Oostenrijk in het EK-kwalificatietoernooi.

Door Hielke Biemond - 8-9-2016, 15:56 (Update 8-9-2016, 16:30)

Terwijl Oranje donderdag naar Oostenrijk afreisde, ging Kherrazi voor onderzoek naar een Leids ziekenhuis. Daar is hij onder behandeling van sportarts Maarten Verschure. Het is nog niet duidelijk of Kherrazi met een masker kan meespelen in de afsluitende twee poulewedstrijden in de...