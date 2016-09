Gelouterde Roger Bernadina versterkt Oranje tijdens EK Honkbal

ANP Bondscoach Steve Janssen.

HOOFDDORP - ,,Als Nederlands team kunnen we de Europese titel alleen maar verliezen’’, stelt fieldmanager Steve Janssen. Vrijdag begint voor de nationale honkbalploeg het Europees kampioenschap in Hoofddorp met een wedstrijd tegen Groot-Brittannië.

Door Monne Reitsma m.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 11:11 (Update 8-9-2016, 12:17)

Janssen kan tijdens de titelstrijd beschikken over de gelouterde buitenvelder Roger Bernadina. Tussen 2008 en 2014 speelde hij zeven seizoenen in de Major League in Amerika. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor het triple AAA team van de New York Mets. De 32-jarige speler hoopte ondanks een goed seizoen...